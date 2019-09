Umweltfrevel : Unbekannte laden rund 200 Altreifen in zwei Wäldern ab

Unbekannte laden rund 200 Altreifen in zwei Wäldern ab

Alpen/Sonsbeck Ordnungsämter und Forstbehörde tappen bei der Ermittlung der Täter im Dunkeln. Man sei auf Zeugen angewiesen, die etwas beobachtet haben könnten.

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen rund 200 alte Autoreifen in Waldgebieten auf der Bönninghardt sowie im Winkelschen Busch in Sonsbeck entsorgt. Zuerst hatten Spaziergänger, die den aufgehäuften Gummi-Müll entdeckt hatten, Fotos von beiden illegalen Müllkippen bei Facebook gepostet und ihre Empörung zum Ausdruck gebracht.