Erdgaspipeline in Rheinberg : Zeelink-Leitung vor der Rheinquerung

Rheinberg Die 34 Meter breite Trasse für die Erdgasleitung pflügt sich quer durch Rheinbergs Stadtgebiet und hat inzwischen die Landstraße 137 gekreuzt.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Die Leitung beginnt an der deutsch-belgischen Grenze in Lichtenbusch und verläuft bis nach St. Hubert in Kempen. Von dort aus erstreckt sie sich weiter nach Legden bei Ahaus im Münsterland. Der Name Zeelink ergibt sich aus der Tatsache, dass die Fernleitung das belgische Erdgasnetz und damit auch das Flüssigerdgasterminal in Zeebrügge an das deutsche Netz anbindet. Zeelink ist mit einer Streckenlänge von etwa 216 Kilometern das größte Einzelprojekt im sogenannten Netzentwicklungsplan Gas. Die Pipeline soll die Erdgasversorgung im Westen Deutschlands sichern.