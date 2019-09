Debatte in Rheinberg : Eine Dorf-Konferenz für mehr Zusammenhalt

Meinung Rheinberg Offenbar ist in der Stadt Rheinberg noch nicht zusammengewachsen, was seit 1975 zusammengehört. Die Ortsteile fühlen sich zurückgesetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Man kann den Frust von Andreas Blumenstengel ja verstehen. Alle zwei Jahre feiern seine Orsoyer Bürgerschützen ein großes Schützenfest. Das bedeutet viel ehrenamtliche Arbeit, es wird Geld in die Hand genommen, der Erwartungsdruck ist hoch. Und dann steht plötzlich in der Zeitung: In Rheinberg findet zeitgleich auf dem Großen Markt ein dreitägiges Street-Food & Music-Festival statt. Ein tolles Angebot, dazu noch zum ersten Mal in der Stadt.

Dem Energieversorger Enni, der dieses Festival initiiert hat, macht Blumenstengel keine Vorwürfe. Seine Kritik schickt er ins Stadthaus. Dort müssten die Termine besser koordiniert werden, findet der Orsoyer. Dieser Meinung kann man sein, jedoch wird es nie gelingen, Konkurrenz ganz auszuschließen. Allein schon deswegen, weil Rheinberger ja auch in andere Städte fahren. Wenn an diesem Wochenende etwa am Oberhausener Gasometer ein riesiges Sommerfest gefeiert wird, ist das auch für Rheinberger und Orsoyer ein interessantes Ziel.

Genau hinhören sollten die Stadt und der Bürgermeister bei einem anderen Punkt, den Blumenstengel vorgebracht hat. Der lautet sinngemäß: „Immer Rheinberg-Innenstadt, die Ortsteile kommen zu kurz und egal, wen man dort fragt, stets heißt es: die da in Rheinberg.“ Kirchturmdenken, kann man sagen. Typisch für Orte wie Orsoy, die die Eingemeindung ihrer Stadt vor 44 Jahren noch immer nicht verschmerzt haben. Man kann es aber auch andersherum sehen: Ein Ort mit einem nach wie vor starken Eigenleben und Menschen, die sich mit ihrem Orsoy identifizieren, wünschen sich mehr Unterstützung. Ähnliche Denkweisen findet man auch in Borth, Veen, Birten oder anderswo. Wenn die Menschen so denken, muss man auf sie zugehen, herausfinden, was sie bewegt. Man könnte eine Dorf-Konferenz mit Bürgermeister, Ortsvorstehern und Vereinsvertretern auf die Beine stellen. Kann ja sein, dass dort nicht nur gemeckert, sondern konstruktiv diskutiert wird. Vielleicht bringt die Enni das Street-Food-Festival irgendwann nach Orsoy. Und zwar dann, wenn nicht gerade Schützenfest ist.