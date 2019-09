Workshop mit Flüchtlingsfrauen : Internationaler „Mädelsabend“ schwingt kreativ den Pinsel

Alpen Bei einem Workshop der Nachbarschaftsberatung und der Flüchtlingshilfe wurde das Thema „Nachbarschaft“ erklärt und beleuchtet. Hinterher wurden die Erfahrungen auf Leinwand gebannt.

„Wie sieht Nachbarschaft in anderen Ländern aus? – Nachbarn früher und jetzt“. Zu diesem Thema hatten Sonja Böhm (Nachbarschaftsberatung) und Astrid Kummer (Flüchtlingskoordinatorin im Rathaus) kürzlich zu einem Workshop eingeladen, der als Teil der Sommerakademie der Flüchtlingshilfe Alpen stattfand.

Erklärungsbedarf bestand bei den Begriffen Pumpennachbarschaft, Notnachbar und Kränzen. Bevor die einzelnen Ergebnisse aus den vorangegangenen Erzählungen kreativ umgesetzt wurden, stärkten sich alle Frauen am Buffet. Jeder steuerte eine Köstlichkeit bei, so dass an diesem Abend international gespeist werden konnte.