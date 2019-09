Kulturprojekte Niederrhein : Jazz von Abisko Lights in der Alten Kellnerei

Jazz von Abisko Lights in der Alten Kellnerei

Rheinberg Der Verein Kulturprojekte Niederrhein weist auf sein nächstes Konzert in Rheinberg hin: am Mittwoch, 12. September, 20 Uhr.

Der Verein Kulturprojekte Niederrhein lädt zu einem Jazz-Konzert in Rheinberg ein. Am Donnerstag, 12. September, 20 Uhr, gastiert die Berliner Band Abisko Lights in der Alten Kellnerei, Innenwall 104. Eintrittskarten kosten 15 Euro, mit Ermäßigung zehn Euro. Im Vorverkauf erhält man sie im Stadthaus Rheinberg. Online kann man sie über die Seite rogschticket.de buchen. Hannes Daerr (Bassklarinette, Glockenspiel), Tabea Schrenk (Cello), Dirk Flatau (Piano, Komposition), Thomas Kolarczyk (Kontrabass) sowie Benni Wellenbeck (Schlagzeug) verbinden zeitgenössischen Jazz, impressionistische Klassik, Indie-Pop, Minimal Music und arabische Folklore.