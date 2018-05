Rheinberg: Eversaeler Bürgerschützen laden zum Dorffest ein

Rheinberg In Eversael gibt es etwas zu feiern. In 2018 steht zwischen den Schützenfesten das Dorffest auf dem Plan. Dazu lädt der Bürgerschützenverein Eversael für Samstag, 2. Juni, ab 14 Uhr, alle Vereinsmitglieder, Dorfbewohner und Gäste herzlich ein.

Neben gutem Sport in den Abteilungen verstehen es Verein und Dorfgemeinschaft, gemeinsam ausgiebig zu feiern. Für Jung und Alt wird ein abwechslungsreiches Programm angeboten von Hüpfburg, Kinderkarussell, Kinderschminken, Wurf- und Geschicklichkeitsspielen sowie Bimmelbahn bis hin zum Bogenschießen zur Überprüfung des eigenen Zielwassers.

Die Cafeteria lässt keine Wünsche offen und ist ein Markenzeichen für Feiern in Eversael. Verein und Vorstand danken allen Spendern. Nach Kaffee und Kuchen haben sich die Damen der Zumba-Abteilung angekündigt und sorgen mit ihrer Darbietung für einen Höhepunkt des Tages. Die Abteilung Shaolin-Kempo gibt darüber hinaus Einblicke in Kampfkunst und Selbstverteidigung und präsentiert ihren sportlichen Stellenwert.

Am späten Nachmittag wird dann ein Gaumenschmaus der besonderen Art geboten - ein Spanferkel kommt auf den Spieß.

Dorf- beziehungsweise Sommerfest und Cocktails - das gehört in Eversael zusammen wie das Salz in der Suppe. Deshalb bietet die Cocktailambulanz Getränke für Genießer. "Lasst uns alle unbeschwert ein geselliges Fest bei hoffentlich schönem Wetter feiern", so Präsident Werner Wienberg, "der Verein wird alles Mögliche auf die Beine stellen und dankt den vielen Helfern." Die Schützen freuen sich auf das Fest.