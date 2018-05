Alpen: Es gibt noch Karten für den Mann mit den roten Schuhen

Alpen Spaß und Unterhaltung mit Bezug zu kindlichen Lebenswelten und Rock- und Pop-Musik erwartet die Besucher beim Auftritt von Daniel Kallauch am Donnerstag, 28. Juni, um 17 Uhr in der Kirche St. Ulrich. Mit seiner Show "Ganz schön stark" tourt der Musiker, Komiker und Kinderstar derzeit durch Deutschland.

Mit seinem Musiktheater will der Kinderkünstler Familien stark machen und rückt Werte wie Vertrauen, Freundschaft und Liebe in den Mittelpunkt. "Ich will Lebensfreude verbreiten und das Funkeln in den Kinderaugen sehen", sagt Kallauch: "Jeder braucht Ermutigung. Es gibt immer eine helfende Hand. Das können die Eltern sein, gute Freunde oder auch das Vertrauen in Gott." Begleitet wird der Mann mit den roten Schuhen von Wolfgang Zerbin, Pianist und Arrangeur und natürlich vom schrägen Spaßvogel Willibald, der Handpuppe. Hauptzielgruppe des Programms sind Kinder zwischen fünf und zehn Jahren.