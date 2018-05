Alpen: Wo Feuerwehr nah bei den Menschen ist

Alpen Das CDU-Podium musste wegen des Gewitters kurzfristig ins alte Gerätehaus umziehen. Dr. Jan Heinisch skizzierte die Rahmenbedingungen zur Nachwuchssicherung der Freiwilligen Feuerwehr. Er warnte vor falscher Bescheidenheit.

Heimat ist ein gutes Gefühl. Das war die zentrale Botschaft von Dr. Jan Heinisch, Vorsitzender des Feuerwehrverbandes NRW, beim Besuch des CDU-Podiums bei der Freiwilligen Feuerwehr in Alpen. Das sollte eigentlich auf der Baustelle an der von-Dornik-Straße diskutieren. Aber Blitz und Donner zwangen zum Ortswechsel.

Der Neubau verfügt noch nicht über ausreichenden Schutz gegen Blitzeins chläge. So ging's an den Noch-Standort am Willy-Brand-Platz. Da war gerade sowieso Platz, weil alle Fahrzeuge zum Einsatz in Veen waren, wo am Halfmannsweg der Keller der "Villa" brannte. Nach einem Blitzeinschlag.