Alpen: Freiluftkonzert: Posaunenklänge im Park des Marienstifts

Alpen Musik- und Literaturkreis präsentiert den Musikverein Menzelen

Der Musikverein Menzelen wurde am 17. Juni 1959 von einer kleinen Anzahl musikbegeisterter Männer gegründet. Heute besteht der Verein aus über 200 Mitgliedern, von denen mehr als 100 aktive Musiker sind. Das Repertoire des Musikvereins ist breitgefächert. Es reicht von klassischer Marschmusik über anspruchsvolle Konzertstücke mit weltbekannten Melodien bis hin zu saisonalen Beiträgen zu Karneval oder an St. Martin.

Den absoluten Höhepunkt der bisherigen Vereinsgeschichte bildete die Eröffnung des Musikanten-stadls in Oberhausen und Dortmund neben der Teilnahme am Salzburger Blasmusikfestival, den Auftritten beim Oberhausener Oktoberfest in der König-Pilsener-Arena, dem Mitwirken beim internationalen Musikfest in Carlsbad und der Teilnahme an der Musikparade in der Oberhausener Arena.