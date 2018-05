Rheinberg : Bürgerschützen in Vierbaum feiern ihre Mai-Gaudi

Rheinberg Der Bürgerschützenverein Lohmühle, Standort Vierbaum, freut sich aufs Schützenfest, das von Freitag, 11., bis Montag, 14. Mai gefeiert wird. Den Auftakt bildet am Freitag die dritte Vierbaumer Mai-Gaudi mit der bekannten Party-Band "Hessentaler", die unter anderem auch Medienpreisträger als "Beste Oktoberfestband" ist. Beginn der Veranstaltung im Festzelt auf der Festwiese an der Langackerstraße 81 am Kindergarten in Vierbaum ist um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Neben einem typisch bayrischen Festbier erwarten die Gäste diverse Grillspezialitäten.

Weiter geht es am Samstag um 16.30 Uhr mit dem Antreten am Vereinslokal Honnen auf dem Orsoyer Berg und dem anschließenden Fest-umzug mit Kranzniederlegung und großem Zapfenstreich am Ehrenmal. Der Umzug wird von dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr, Löschzug-Süd, sowie den "Gipfelstürmern" begleitet.

Nach der Königsparade gegen 18 Uhr beginnt um 18.30 Uhr der öffentliche Krönungsball mit Inthronisierung des neuen Königspaares im Festzelt. An den Veranstaltungen wird auch der Kinderkönigsthron teilnehmen. Am Sonntag beginnt um 11 Uhr der Klompenball mit den "Gipfelstürmern" im Festzelt. Das Ende der Veranstaltung ist offen.

Den Ausklang findet das Schützenfest am Montag mit dem "Knook begraawe" im Wäldchen am Kuckuck, wo nach dem Einholen der Fahnen alle hinmarschieren. Karten gibt es bei Getränke-Kaspba, im Restaurant Honnen, auf dem Heesenhof Barten sowie beim Budberger Blümchen oder per Mail ( info@bsv-lohmuehle.de) und telefonisch (02844 900444) im Vorverkauf für zwölf, an der Abendkasse für 16 Euro. Infos: www.bsv-lohmuehle.de

(RP)