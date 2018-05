Kalkum : Kalkumer Schützen feiern Goldene Mösch

Auch die Kleinsten machen in Kalkum schon mit. Foto: H.-J. Bauer

Kalkum Das Fest an Christi Himmelfahrt ist die Einstimmung auf das eigentliche Schützenfest Ende Mai.

Bestes Wetter und allerbeste Laune - so begann das diesjährige Fest der "Goldenen Mösch" für die St. Sebastianus Bruderschaft Kalkum und für viele Schützenfreunde am vergangenen Donnerstag auf dem ehemaligen Gelände der Kita Sonnenschein. Bei dem traditionell am Vatertag gefeierten Fest wird die sogenannte "Goldene Mösch" - dabei handelt es sich um einen hölzernen Vogel - an der Spitze des Schützen-Umzugs durch das Dorf getragen. Anschließend feiern Vereinsmitglieder und Dorfbewohner gemeinsam bei Livemusik, um sich auf das bevorstehende Schützenfest einzustimmen. "Es ist quasi die Vorkirmes von Kalkum", erklärt Schützenkönig Jürgen Kraft.

Geschäftsführer Florian Kels schätzt diese Zeit der (Vor-)Freude sehr, die nicht nur bei Vereinsmitgliedern beliebt ist. "Es macht Spaß, zu sehen, dass es auch so vielen Nicht-Schützen wichtig ist, dass das Dorf zusammenkommt", findet er. Für Stimmung sorgten auch in diesem Jahr die Big Band Werner Bendels und das Tambourcorps Frisch Auf. Ein Highlight gab es aber vor allem für die kleinen Gäste, denn erstmals fand auf dem Mösch-Fest auch der Wettbewerb um die Schülerprinzenwürde statt. Das Schießen mit Pfeilen auf Luftballons für die die sechs- bis 15-Jährigen sei in den letzten Jahren sowohl bei den Kindern, als auch bei den Eltern immer beliebter geworden und verdiene nun einen größeren Rahmen mit viel Publikum, begründet Kels die Entscheidung. "Wir hoffen, damit auch Eltern anzusprechen, die sonst nicht zu solchen Traditionsveranstaltungen kommen", sagt der Vorsitzende des Tambourcorps, Johannes Brücker. Diese Hoffnung hat sich wohl erfüllt: Knapp 1000 Menschen wohnten dem Fest bei, darunter natürlich auch die Eltern der rund 25 Schüler-Schützen.









Pauline Hermes (15) hat es schließlich geschafft: Sie traf mit ihrem Pfeil den letzten Luftballon und sicherte sich somit den Titel der Schülerprinzessin. Pauline darf nun am Schützenfest-Sonntag in der Kronprinzen-Kutsche am großen Festzug teilnehmen. Das Kalkumer Schützenfest findet in diesem Jahr vom 26. bis zum 28. Mai statt.

(mkoe)