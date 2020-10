DRK in Rheinberg weist auf gefahrloses Blutspenden hin

Blutspenden in Corona-Zeiten

Im Budberger DRK-Heim kann am Dienstag, 20. Oktober, Blut gespendet werden. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Budberg Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen vor der Blutspende zu vermeiden, bittet der DRK-Blutspendedienst alle, die Blut spenden möchten, sich vorab über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website www.spenderservice.net oder unter www.terminreservierung.blutspendedienst-west.de eine Blutspendezeit zu reservieren. So kann jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden.

Grundsätzlich gilt: Wer gesund und fit ist, kann Blut spenden. Auch in Zeiten des Coronavirus benötigen Krankenhäuser dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können. Durch die aktuell geltenden Sicherheits- und Zulassungsbestimmungen sei die Blutspende weiterhin sehr sicher für alle Beteiligten beim Termin. Auch für die Empfänger von Blutkonserven sei eine Bluttransfusion sicher – für die Übertragbarkeit des Coronavirus (Covid-19) durch Blut und Blutprodukte gebe es keine Hinweise. Blutspender und Blutspenden werden deshalb auch nicht auf Corona getestet. Infos dazu gibt es unter www.blutspendedienst-west.de/corona . Spender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein. Bitte unbedingt den Personalausweis mitbringen und möglichst einen eigenen Kugelschreiber. Es werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten.

Der nächste Termin in Rheinberg bietet sich am Dienstag, 20. Oktober, von 15 bis 19.30 Uhr,in Budberg im DRK-Heim an der Rheinkamper Straße 7.