Kindergarten in Alpen : Alu-Boxen helfen aufgeräumten Wurzelzwergen im Wald

Ein Geschenk für die Wurzelzwerge: Monika Schmengler (v.l.n.r.), Rabea Heweling und Carlo Ridder vom Waldkindergarten Alpen zeigen Sparkassen-Geschäftsstellenleiterin Kathrin Hüsch (r.) die neuen Alu-Boxen . Foto: Sparkasse

Alpen Der Waldkindergarten in Alpen feiert im November seinen ersten Geburtstag. Die Sparkasse am Niederrhein hat schon jetzt ein Geschenk übergeben, das hilft Ordnung zu halten in und um die schönen Bauwagen.

Die 22 Kinder im Waldkindergarten Wurzelzwerge am Mühlenweg in Alpen sind am liebsten stundenlang draußen in ihren Wäldchen. Und doch freuen sich die Wurzelzwerge und ihre drei Erzieher sowie die beiden Azubis darauf, bald endlich ihre schicken neuen Bauwagen beziehen zu können, die schon lange ein Hingucker und nun nach wochenlangen Ausbauarbeiten vor Ort auch bezugsfertig sind.

Damit die Knirpse darin immer genug Platz zum gemeinsamen Spielen, Lesen, Ausruhen und Essen haben, sind viele Dinge, die nur ab und zu gebraucht werden, unter den Wagen ausgelagert. „Die Bürgerstiftung der Sparkasse am Niederrhein hat uns 2000 Euro gespendet. Davon konnten wir 22 absolut wetterfeste Aluboxen kaufen“, berichtet Carlo Ridder, der gemeinsam mit Monika Schmengler den besonderen Kindergarten leitet.

Beim Besuch von Sparkassen-Geschäftsstellenleiterin Kathrin Hüsch zeigen die Kleinen mit großem Hallo, welche Schätze in den Metallkisten liegen: Hängematten und Seile, Stoffe und Decken, Bastelmaterial, Sachen zum Spielen und zum Imkern.

Träger des Waldkindergartens ist ein gemeinnütziger Elternverein. Das pädagogische Team sei auf ehrenamtliche Hilfe angewiesen, betont Carlo Ridder und freut sich deshalb über die Einsatzfreude der Eltern: „Die Familien sind sagenhaft engagiert und packen gerne mit an.“ Mehr Informationen zum Konzept des noch recht jungen Waldkindergartens und zum Verein unter www.waldkindergarten-alpen.de.

(bp)