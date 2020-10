Stadtradeln 2020 : Kreis Wesel überholt Düsseldorf

Kreis Wesel Im bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln hat der Kreis Wesel bisher mehr als 1,5 Millionen Kilometer erreicht. Er liegt damit auf einem der ersten zehn Plätze und ist an Düsseldorf vorbei gezogen.

Im Kreis Wesel ist der diesjährige Wettbewerb Stadtradeln beendet. In anderen Regionen läuft er noch, außerdem können Ergebnisse noch eingetragen werden. Daher sind weiter Veränderungen möglich. Aber am Sonntag war der Kreis Wesel in der bundesweiten Rangliste mit mehr als 1,5 Millionen geradelten Kilometern auf dem neunten Platz. Andere Teilnehmer aus NRW lagen dahinter: Düsseldorf (Platz 14, 1.327.826 Kilometer), Rhein-Kreis Neuss (Platz 18, 1.139.210 Kilometer) und Kreis Kleve (Platz 19, 1.123.475 Kilometer). Ganz vorn lag Berlin mit 3.485.082 Kilometern.