Kommunalpolitik in Alpen : Thomas Hommen führt weiter die FDP-Fraktion

Thomas Hommen bleibt bei der FDP in Alpen Vorsitzender der Partei und Fraktion in Personalunion. Foto: FDP

Alpen Die FDP-Fraktion hat sich formiert. Sie ist künftig mit drei Sitzen im Rat vertreten und hat, wie sie sagt, in allen Ausschüssen zwei Sitze.

Die Liberalen, die leicht gestärkt aus der Wahl hervorgegangen sind, werden künftig mit zwei Mitgliedern in allen Ausschüssen vertreten sein. „Unsere Position wollen wir nutzen, um weiter exzellente Oppositionsarbeit zu leisten“, kündigt Hommen an. „Noch deutlicher als in der Vergangenheit“, bekräftigt Vize Weis.

Zentrales Ziel sei es, die weiter „sehr angespannte Haushaltslage nachhaltig zu verbessern“. Weitere Themen seien die Digitalisierung in Schule und Verwaltung sowie Transparenz, um Bürgerinnen und Bürger in die politischen Prozesse einzubinden. Einen ersten Antrag kündige die FDP bereits für die konstituierende Sitzung des Rates am Freitag, 6. November an. Inhaltlich hält sie sich aber noch bedeckt.