Messe Niederrhein Kreativ : Erstmals wieder eine Messe in Rheinberg

Rheinberg In den Hallen der Messe Niederrhein in Rheinberg fand erstmals seit Monaten wieder eine Veranstaltung statt. Unter Corona-Bedingungen präsentierten etwa 100 Aussteller Produkte zum Basteln, Nähen und Stricken.

Das Angebot war gut aufgestellt. Leder, Stoffe, Wolle, Zubehör wie Knöpfe, Kurzwaren und eine Auswahl an Nähmaschinen füllten die Hallen. Perlen, Deko-Artikel und fertige Accessoires, Bastelzubehör und -materialien, Stempel wie fertige Mode sorgten für den anderen spannenden Part. Zusätzlich konnten die Gäste auf Abstand sich an Workshops beteiligen. Kleine Manufakturen, beispielsweise mit Aufstrichen, verschiedenen Öl- und Essigsorten, rundeten das Angebot ab. Dazwischen boten verschiedene Imbissorte die Möglichkeit, das pralle Angebot zu reflektieren und die Route für den nächsten Messegang festzulegen.

Für Besucherin Anneliese und ihre Tochter Marion war die Messe ein Ort, um auf neue Ideen zu kommen. „Wir sind zufrieden“, erklären die Rheinhauserinnen. Das Hygienekonzept sei gut umgesetzt und Platz in den Gängen genug. Der Veranstalter, die Gesellschaft Okken aus Bonn, hat sich auf Kreativ- und Kunsthandwerkermesse spezialisiert. In Rheinberg fand ihre vierte Messe statt. Diesmal unter Corona-Bedingungen und mit einem besonderen Ausstellungskonzept. „Der Niederrhein ist uns wichtig. Wir bieten mit dem Freitag drei Tage an, so dass sich die Besucher gut verteilen“, sagt Simon Okken (23).