Kabarett in Rheinberg : Andrea Volk öffnet ihr „Büro für Bekloppte“

Rheinberg Die Kabarettistin Andrea Volk ist mit ihrem Programm „Feier-Abend! Büro und Bekloppte“ im Rheinberger Stadthaus aufgetreten – unter Corona-Bedingungen. Es wurde ein Abend mit Vorsicht, Abstand und Humor.

Gerade die Zeit von Corona und Homeoffice habe doch die Software in ihrer beschränkten Einsatzbereitschaft gezeigt, erklärte die Kabarettistin Volk. „Kennen Sie das Kürzel SAP?“, fragte sie das Publikum. ‚Schreib besser auf Papier‘ verberge sich dahinter, verriet sie. Erster Applaus stellte sich ein. Es waren die Experten aus dem Büro, bei denen sie nahtlos andockte, die auf ihre Fragen die passenden Antworten hatten und mit einem eigenen turbulenten Büroleben glänzen könnten. Lange hatte Andrea Volk in einem solchen System mit Großraumbüro gearbeitet. Sie traf den Nerv der Bürodienstleister, deren Berufsalltag einem kontinuierlichen Wandel unterliegt. Meetings seien heute an der Tagesordnung, so die Kabarettistin. „Früher haben wir uns zu Konferenzen getroffen.“ Eine Vielzahl von Fortbildungen erlebten Büromenschen, beispielsweise um eine neue Telefonanlage bedienen zu können. Zum Schluss gebe es dafür ein ‚Hand out’ in englischer Sprache – aber keine Antwort auf die Frage nach einer Rufumleitung. Wie gut, dass es Drachen-Doris gebe, eine Person, die in jedem Büro geschätzt werde, so Andrea Volk. Der barbeißige, immer korrekte Chefsekretärinnen-Typ, der immer zickig sei, alles wisse, aber nichts preisgebe oder kollegial helfe. Volks Tipp lautete: Entweder sitzt man es stumpf aus oder man erzieht seine Kollegen.