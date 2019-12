Weihnachten in Alpen : Musik stimmt Menzelen aufs Christkind ein

Menzelen Alle Jahre wieder: Der Musikverein zieht an Heilig Abend durchs Dorf und verkürzt das Warten aufs Christkind. Höhepunkt ist nach der Christmette das Turmblasen.

Wie jedes Jahr seit 1963 tourt der Musikverein am Heilgen Abend, 24. Dezember, durch den Ort. Ab 12 Uhr geht es zunächst wieder in zwei Gruppen los, die sich später zusammenschließen und gemeinsam musizieren. Die Musik soll alle Bewohner des Dorfes auf den Heiligen Abend einstimmen. An vielen Orten werden die rund 40 Musiker traditionell mit Heißgetränken uns Snacks dankbar erwartet. Für die MusiKids 2016 ist es die erste Weihnachtsrunde, an der sie teilnehmen. Nach dem Gottesdienst, der um 17 Uhr beginnt, findet um 18 Uhr das traditionelle „Turmblasen“ des Musikvereins an der Kirche St. Walburgis in Menzlen-Ost statt. Gerne kann man dabei die neue Bläserklasse des Vereins unterstützen. Die Bläserklasse hat mit der gesamten Jugendabteilung des Vereins zum dritten Mal ein Fenster im Dorfadventskalender von Menzelen gestaltet.