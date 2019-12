Ehejubiläum : Dieter und Marlies Schött feiern Diamanthochzeit

Dieter Schött wusste schon als Junge: Marlies von nebenan ist die Eine.

Einige Jahre später, 1956 auf der Mai-Kirmes in Wesel-Fusternberg war es schließlich auch um die junge Frau geschehen. „Auf der Raupe hat er sich neben mich gesetzt“, erinnert sich Marlies Schött. Der Rest ist quasi Geschichte. 1959 hat sich das junge Paar in der Marienthaler Klosterkirche das Ja-Wort gegeben. „Nicht alle waren von diesem Schritt überzeugt“, sagt Marlies Schött, doch „wir haben uns durchgesetzt“. Und Recht behalten, denn die Eheleute feiern heute das Fest der Diamanthochzeit. „Besser hätte es nicht kommen können“, freuen sich die Jubilare über 60 gemeinsame Ehejahre.

1960 erblickte die Tochter das Licht der Welt; noch in Dinslaken, wo Dieter als Bergmann auf der Zeche Lohberg tätig war. 1964 fand er bei der Solvay in Borth eine Anstellung. Deshalb zog die kleine Familie in den Rheinberger Norden. Zunächst in eine Mietwohnung an der Weseler Straße, wo auch der Sohn 1969 geboren wurde. Nach zehn Jahren zog die Familie ins eigene Heim. „Wir haben uns hier immer wohlgefühlt, waren und sind aktiv in Nachbarschaft und Vereinen“, erzählt Marlies Schött.