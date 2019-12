Baumpaten in Alpen : Alpen will offizielle Baumpaten gewinnen

Alpen Rat begrüßt Vorschlag der Grüne zum Ehrenamt in Dürre-Sommern.

(bp) Die Grünen liefen mit ihrem Vorschlag, Bürgern der Gemeinde offizielle Baumpatenschaften anzudienen, im Rat offene Türen ein. Die CDU aber ging sogar noch einen Schritt weiter und ergänzte den Vorschlag: Sie will im Rathaus einen Flyer drucken lassen, in denen die wichtigsten Regeln, Informationen und Ansprechpartner für Paten aufgelistet werden. Auch dieser Zusatz zum Beschlussvorschlag der Grünen ging glatt durch.

Peter Nienhaus, Sprecher der Grünen, erläuterte die Initiative seiner Fraktion. Gerade die trockenen Sommer der zurückliegenden beiden Jahre hätten doch sehr deutlich gemacht, dass es für viele Bäume und auch für den Bauhof, der zuletzt Bewässerungssäcke an manchen Stämme installiert hatte, hilfreich wäre, wenn in regenarmen Tagen Bürger mit der Gießkanne der ächzenden, nach Wasser dürstenden Natur beistünden.

Die Patenschaften müssten zügig und ohne bürokratischen Aufwand auf den Weg kommen, forderten die Grünen. CDU-Sprecher Günter Helbig fand’s prima, möchte aber, dass die „gärtnerische Freiheit“ der Paten in öffentlichen Anlagen nicht grenzenlos ist. Manche hätten schon die Bepflanzungen in den Baumbeeten nach ihrem Geschmack ausgetauscht, andere das öffentliche Grün vorm Jägerzaun durch Steingut ersetzt. Ein „Waschzettel mit Spielregeln“ können da aufklären und hilfreich wirken, so Helbig. Er sieht in den Patenschaften ganz grundsätzlich eine Möglichkeit, im Kleinen „ohne Verbote“ ein Plus an Klimaschutz zu erwirken.