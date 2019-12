Rheinberger Tafel : Bescherung für Bedürftige

Rheinberg Bei der Weihnachtspaket-Ausgabe der Rheinberger Tafel im Pfarrheim St. Anna war reichlich Betrieb. Die Spendenbereitschaft sei enorm, sagte Koordinatorin Tanja Braun. Die wachsende Altersarmut aber auch beängstigend.

In der Ausgabestelle der Rheinberger Tafel in der St.-Anna-Kirche herrschte am Dienstag dichtes Gedränge. Denn zahlreiche Organisationen und Privatpersonen hatten es sich nicht nehmen lassen, im Rahmen der alljährlichen Weihnachtspaket-Ausgabe noch ihre Spenden der Tafel persönlich zur Verfügung zu stellen.