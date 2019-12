Brauchtum in Rheinberg : Nikolausfeier bei den Millinger Bürgerschützen

Brauchtum in Rheinberg

Millingen Zahlreiche Mitglieder wurde für ihre langjährige Treue geehrt.

Die Nikolausfeier des Bürgerschützenvereins Millingen fand in der Burgschänke in Alpen statt. Der zweite Vorsitzende Bernhard Peerenboom begrüßte viele Vereinsmitglieder, Familienangehörige, Freunde und Gönner in weihnachtlichem Ambiente.