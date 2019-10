Galopp : Jan Antony Vogel verlässt den Kölner Dachverband

Neuss Jan Antony Vogel, Geschäftsführender Vorstand bei German Racing, wird das Direktorium für Vollblutzucht und Rennen, im März kommenden Jahres verlassen.

(kgö) Der langjährige Verbands-Chefmanger Jan Antony Vogel verlässt im März 2020 seinen Posten beim Galopper-Dachverband in der Kölner Rennbahnstraße. Das Ende von Vogels Arbeit in Köln wurde am Sonntag am Rande des „Experten-Tages“ auf der Rennbahn Neue Bult in Langenhagen bei Hannover bekannt. Vogel gegenüber GaloppOnline.de: „In der jetzigen Situation verlasse ich das Direktorium nicht gern.“ Der seit März 2018 agierende Verbandspräsident Michael Vesper äußerte sich gegenüber dem gleichen Medium: „Wir sind Jan Antony Vogel sehr dankbar, wie er uns in den Rennsport eingeführt hat. Jetzt wollen wir einen vernünftigen Übergang schaffen.“ Vogel war erst im November 2018 wiedergewählt worden. Neu im Führungsteam des Verbandes ist seit Jahresbeginn 2019 der ehemalige Basketball-Bundesligamanager Jan Pommer. Vogel ist seit Jahrzehnten auch Präsident des Neusser Reiter- und Rennvereins.