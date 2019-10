Tischtennis : Jarne Weinitschke hat in Wuppertal gute Titelchancen

Rhein-Kreis Nachwuchs ermittelt Meister auf Bezirksebene.

(-rust) Während die Bezirksmeisterschaften der Erwachsenen in Oberhausen stattfinden, trifft sich die Tischtennis-Jugend erneut in Wuppertal, um die neuen Meister auf Bezirksebene zu ermitteln und die Tickets für die Westdeutschen Meisterschaften zu vergeben. Jeweils ab 9.30 Uhr starten in der Sporthalle Ruthenbeck (Bayer-Sportpark, Unten vorm Steeg) die Wettkämpfe. Hoffnungen, bei den Jungen 18 (Samstag ab 13.30 Uhr) ganz weit vorne zu landen, dürfen sich Holzbüttgens Verbandsliga-Spieler Jarne Weinitschke und Lars Münstermann machen. Auch Kreismeister Till Köhler (DJK Holzbüttgen) will die Qualifikation zu den Westdeutschen Meisterschaften schaffen. In der Jungen 15-Klasse (Sonntag ab 9.30 Uhr) will sich Miguel Abeledo Sztucki (TG Neuss) weit nach vorne spielen, genauso wie Johann Kunstein (DJK Neukirchen) bei den Jungen 13 (Samstag an 9.30 Uhr). Bei den Mädchen 18 (Samstag ab 11.30 Uhr) sind Lilian Assaf, Pauline Fretz und Anna Handrich vom Mädchen-NRW-Liga-Team der DJK Holzbüttgen dabei. Noch größere Chancen auf einen Titel hat Lilian Assaf bei den Mädchen 15 (Sonntag ab 13.30 Uhr). Bei den Mädchen 13 (Samstag ab 9.30 Uhr) könnten sich Ruoqi Wei (TG Neuss) und Rosa Ludwig (TTV Zons) ganz weit nach vorne spielen und bei den Mädchen 11 (Sonntag ab 9.30 Uhr) will Greta Bögershausen (DJK Holzbüttgen) aufs Siegerpodest.