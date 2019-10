Jugendfußball : SC Kapellen will die starke Form bestätigen

Rhein-Kreis Nach zweiwöchiger Pause geht die C-Jugend der SVG Weißenberg mit Schwung ins direkte Duell mit der SpVg Odenkirchen.

Vier Siege aus den letzten fünf Spielen – und das Trainerdebüt des von Marek Koziatek und Lars Kirschbaum unterstützten Artur Koziatek und ist am vergangen Spieltag auch geglückt. Nach dem holprigen Start haben die A-Junioren des SC Kapellen in der Niederrheinliga langsam Fahrt aufgenommen. In Oberhausen (Anpfiff Sonntag, 11 Uhr) will die älteste Jugendmannschaft des SCK den Aufwärtstrend der letzten Wochen bestätigen. Arminia Klosterhardt ist allerdings keine Laufkundschaft. Die Mannschaft aus dem Ruhrpott holte aus den ersten acht Spielen 16 Punkte und rangiert auf Platz drei. Mit einem Sieg würde Kapellen den Anschluss zu den „Quali“-Plätzen jedoch wieder herstellen.