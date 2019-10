Fußball : HSG reist ohne Chefcoach, aber viel mit Elan nach Süchteln

Neuss Co-Trainer Stefan Schellenberg und Thomas Rodoniklis haben das Kommando übernommen.

Unter der Woche musste Fußball-Landesligist Holzheimer SG auf die Dienste des stressbedingt wieder erkrankten Chefcoachs Guido van Schewick verzichten. Auch am Sonntag im für den Kampf um den Klassenverbleib nicht ganz unwichtigen Spiel beim ASV Süchteln (Anstoß 14.30 Uhr) werden wohl seine sturmerprobten Co-Trainer Stefan Schellenberg und Thomas Rodoniklis das Kommando übernehmen. Diesen Job hatte das Duo bereits vor zwei Wochen beim 6:1-Festival in Dingden übernommen.

Auf ihre Kappe geht zudem der 7:2-Sieg im Kreispokal-Achtelfinale am Donnerstag über den A-Ligisten DJK Hoisten. Ein Ergebnis, das Schellenberg indes nicht zu hoch aufhängen will. „Klar, wir hätten sogar noch viel deutlicher gewinnen können“, resümierte er, aber wichtiger sei gewesen, „dass wir einigen Spielern eine kleine Pause gönnen konnten.“ Wirklich zu gefährden vermochte die DJK, für die Robin Höyng (zum 1:2) und Simon Erkelentz (2:5) trafen, den zwei Klassen über ihr um Punkte spielenden Lokalrivalen nicht. Der hatte in Bozidar Mestrovic (4), Maurice Girke und den am vergangenen Sonntag beim 1:4 gegen Spitzenreiter Spvgg. Sterkrade-Nord schmerzlich vermissen Shunya Ando (2) seine Torschützen. Der Japaner ist in Süchteln wie Sahel Fasli wieder dabei, was ausgesprochen gut ist, denn neben den Langzeitverletzten Tom Nilgen, Steven Dyla, Marcus Buchen und Fabio Dittrich fällt auch der im Mittelfeld immens wertvolle Marvin Meirich (Urlaub) aus.