Frauenfußball : SG Gustorf/Gindorf hat die perfekte Balance gefunden

Rhein-Kreis SV Rosellen richtet Fokus voll auf das Heimspiel gegen Fuhlenbrock.

In der Landesliga der Frauen haben die drei Vertreter aus dem Rhein-Kreis am neunten Spieltag Großes vor. Sowohl Tabellenführer Gustorf als auch Rosellen und Weißenberg peilen am Sonntag den nächsten Dreier an.