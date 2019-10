Jugendhandball : TSV-Nachwuchs ist schon wieder im Topspiel gefordert

Dormagen Der Tabellenzweite Bergischer HC ist zu Gast am Höhenberg.

Auf den ersten Blick verfügt der BHC nicht über einen solch spektakulären Spielstil wie zuletzt die TSG Münster, hat aber durchaus gefährliche Elemente in sein Spiel integriert. „Er spielt ähnlich wie wir mit einem hohen Tempo“, hat TSV-Trainer Jamal Naji herausgefunden. Beeindruckt hat ihm bei der Gegneranalyse die „gute Außenzange“ der Gäste, „vor allem mit Rechtsaußen Julian Thomas. Ihm dürfen wir nur wenig Raum geben.“ Und weiter: Aaron Exner sei ein sehr dynamischer Rückraummitte-Spieler, der sich durch ein starkes 1:1-Verhalten und durch viele Richtungswechsel auszeichne. „Ihn kann man nicht zu 100 Prozent ausschalten, aber wir werden unser Hauptaugenmerk auf ihn richten.“ Erkannt hat er außerdem: „Der BHC lässt den Ball gut laufen und kommt eher mit dem Durchbruch. Die Abwehr ist eine zumeist defensive 5:1.“ Dass die Bergischen den TSV in der Vorbereitung geschlagen haben, ficht ihn dagegen nicht sonderlich an: „Da waren wir noch nicht so weit wie jetzt.“ Und daraus schließt der Dormagener Coach: „Wir gehen als leichter Favorit ins Spiel. Ich hoffe, wir können an unsere Leistung in Münster anknüpfen.“