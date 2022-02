Unfall in Remscheid : Zusammenstoß mit Laterne – 43.000 Euro Schaden

Remscheid In der Seestadt auf dem Berge hat es am Dienstagabend einen schweren Autounfall gegeben. Die Bilanz: eine Leichtverletzte, hoher Sachschaden und längere Aufräumarbeiten.

Was war genau passiert? Gegen 22.50 Uhr war der Polizei zufolge eine 39-jährige Frau mit ihrem Mercedes auf der Lenneper Straße in Richtung Lennep unterwegs, als sie in Höhe der Autobahnzufahrten plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Auf dem begrünten Mittelstreifen kam es in der Folge zum Zusammenstoß mit einem Laternenmast. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu.