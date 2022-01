Konjunkturbilanz der Bergischen Industrie- und Handelskammer : Wirtschaftsaufschwung legt Pause ein

Solingen / Remscheid Die Bergische Industrie- und Handelskammer hat 547 Unternehmen zur wirtschaftlichen Lage zu Beginn des neuen Jahres befragt. Gegenüber Herbst 2021 sind die Firmen nicht mehr so optimistisch.

Als Gründe für den leichten Abwärtstrend sieht IHK-Präsident Henner Pasch die Corona-Pandemie, Lieferengpässe, Preissteigerungen für Rohstoffe und andere Vormaterialien. Dies alles hätte die Geschäftsaussichten für das laufende Jahr eingetrübt. „Corona schwebt über allem“, ergänzte Pasch. In den Betrieben sieht auch Schwierigkeiten bei Mitarbeitern mit schulpflichtigen Kindern. Liquiditätsengpässe und Gewinneinbußen, alles in Kombination mit dem Fachkräftemangel könnten eine Gefahr für weiteres Wachstum sein. „Die Bergische Wirtschaft ist aber insgesamt gut aufgestellt und kann sofort wieder angreifen, sobald das möglich ist und sich ein normaler, geregelter Betrieb einstellt“, sagte der IHK-Präsident.

Index Der Geschäftslageindex hatte sich im vergangenen Jahr zunehmend erholt. Von minus sechs kletterte der Index über plus acht auf plus 20 im Herbst 2021. Vier Punkte weniger waren es nun zu Beginn des neuen Jahres.

Die Solinger und Remscheider Unternehmen können im Vergleich zu Wuppertal nach der jüngsten Konjunkturumfrage bessere Zahlen vorweisen. So liegt der Geschäftslage-Index – Indexwert als Differenz der psotiven und negativen Antworten – in der Klingenstadt und in Remscheid zu Beginn des Jahres jeweils bei 21. Im Herbst wiesen Solingen und Remscheid hier noch einen Indexwert von 18 beziehungsweise 24 aus. „Solingen profitiert von der guten Auftragslage in der Schneidwaren- und Besteckindustrie. In der industriegeprägten Remscheider Wirtschaft wirkt sich die Corona-Krise weniger stark aus“, sagte der IHK-Präsident.