Coronavirus in Remscheid : Die Maske als Segen, nicht als Fluch

Remscheid Nicht für alle Menschen ist die Maske ein notwendiges Übel im Kampf gegen Corona. Für manche hat sich seit der Pandemie die Lebensqualität massiv gebessert.

Früher, so erzählt Sonja (Name geändert), da habe sie sich kaum auf die Straße getraut. Immer habe sie Angst gehabt, dass man sie „voller Ekel“ anschauen würde, weil sie „so hässlich sei“. Mit früher meint die 26-jährige Remscheiderin die Zeit vor Corona.

Dabei fällt in ihrem Gesicht gar nichts unangenehm auf. Sie hat eine reine Haut, sie hat keine Hakennase, kein auffallend fliehendes Kinn. Kein Merkmal, das ihre Ängste vielleicht in irgendeiner Weise nachvollziehbar begründen könnte. Trotzdem hat sich etwas in ihr seit vielen Jahren manifestiert. Die Studentin ist überzeugt, dass sie unansehnlich ist. „Hässlich halt“, wie sie selbst sagt.

Seit Corona, so erzählt Sonja, habe sich ihre Lebensqualität massiv gebessert. „Aufgrund der Maske kann ich selbstbewusst auftreten und rausgehen. Meine Figur ist ja ok, es geht nur um mein Gesicht, das jetzt verdeckt ist.“

Professor Dr. Eugen Davids, leitender Psychiater in der Stiftung Tannenhof, kennt solche Fälle. Es könne sich in diesem Fall um die psychische Erkrankung Dysmorphophobie (eingebildete Hässlichkeit) handeln, vermutet der Experte. Dabei klaffen Selbsteinschätzung und das tatsächliche Aussehen weit auseinander. Der Betroffene fokussiert sich krankhaft auf den angeblichen Makel. Im Ärzteblatt heißt es unter anderem über die Körperdysmorphe Störung: „Zusätzlich bestehen starke Tendenzen, ein Auftreten in der Öffentlichkeit zu vermeiden, da abwertende und demütigende Reaktionen auf die angebliche Entstellung befürchtet werden.“ Schließlich bestimmen die quälenden Gedanken um das Äußere irgendwann das komplette Leben

„Sich nicht schön zu finden und mit anderen zu vergleichen, ist in der Pubertät ein Stück weit normal“, ergänzt Professor Dr. Eugen Davids. „In dem beschriebenen Fall aber geht es scheinbar wirklich um die krankhafte Dimension, die Gott sei Dank in der Intensität nicht allzu häufig zu beobachten ist.“

Dass die junge Frau sich mit Maske nun recht selbstbewusst auf die Straße traut, kann Professor Dr. Eugen Davids nachvollziehen. Genauso wie die Tatsache, dass Menschen mit einer großen Sozialphobie derzeit eher das Haus verlassen. Viele haben vor allem Angst vor Menschenansammlungen, derzeit gibt es coronabedingt da wenig zu fürchten. „Natürlich ist es schön, dass diese Patienten mal entspannen können“, erklärt der Mediziner. „Dennoch ist das langfristig nicht die Lösung, das Problem wird ja dadurch nicht behoben.“

Im Fall der jungen Studentin Sonja liegt nahe, dass der Fachmann recht behält. Denn trotz Maske bleibt ihre große Ursprungsangst, wie sie offen zugibt. „Mein Problem ist, dass ich immer Angst davor habe, dass mich jemand mit Maske mag und wenn ich die dann abnehme, er sich erschrickt und ich das mitbekomme und es dann doppelt so weh tut.“