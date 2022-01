Einsatz in Remscheid : Kein Führerschein – Verfolgungsjagd nach Kontrolle

Remscheid/Radevormwald Weil ein 22-jähriger Remscheider keinen Führerschein mehr besitzt, hat er sich am Freitag mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert. Nun steht ihm ein Strafverfahren bevor.

Eine Streifenwagenbesatzung hatte den jungen Mann gegen 15.50 Uhr auf der B 229 in Radevormwald kontrollieren wollen. Statt anzuhalten, flüchtete der Remscheider in seinem BMW in Richtung Remscheid.

An der Anschlussstelle Remscheid-Lennep fuhr er auf die Autobahn 1 in Richtung Köln auf, dort touchierte er kurz vor der Abfahrt Remscheid ein anderes Fahrzeug. Ohne Rücksicht auf den Schaden verließ der Remscheider die Autobahn und raste in ein angrenzendes Industriegebiet. Hier wendete er in einer Sackgasse und fuhr dann weiter mit hoher Geschwindigkeit auf den ihn verfolgenden Streifenwagen zu.