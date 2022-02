Pandemie in Remscheid : Vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona

Pandemie in Remscheid

Remscheid In Remscheid sind vier weitere Menschen mit oder an den Folgen von Corona verstorben. Laut Aussage der Stadt handelt es sich dabei um drei Männer im Alter von 76, 80 und 96 Jahren und eine 95-jährige Frau.

Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Remscheid in Zusammenhang mit Corona auf 224. Insgesamt liegt die Inzidenz am Mittwoch bei 2586,68. Das bedeutet, dass laut Gesundheitsamt aktuell 16.088 Personen positiv getestet sind.