Betreuung in Lüttringhausen : Tannenhof stellt Bauantrag für neue Kindertagesstätte

Lüttringhausen Noch rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest hat die Evangelische Stiftung Tannenhof den Bauantrag zur Errichtung einer neuen Kindertagesstätte beim Bauamt der Stadt eingereicht.

Die neue fünfgruppige Kita soll an der Remscheider Straße auf dem Stiftungsgelände unweit der bisherigen Kindertagesstätte entstehen und Platz für 100 Kinder bieten. Insgesamt kommt man damit zukünftig auf 170 Betreuungsplätze an diesem Standort. Die Investition für dieses Bauvorhaben wird vier Millionen Euro umfassen, wovon 2,9 Millionen Euro über Fördermittel des Landes und des Bundes zur Verfügung stehen.

Die Stiftung Tannenhof geht davon aus, dass die Stadt die Baumaßnahme gut begleiten wird. Die geplante Kindertagesstätte in Lüttringhausen soll die „schickste Kita in Remscheid“ werden und an Modernität alles bieten. Der Baustart soll in 20/21 erfolgen und die Fertigstellung im Sommer 2022.