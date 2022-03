Naturschutz in Lobberich : Nachpflanzung für gefällte Eiche am Caudebec-Ring

An der Kita am Caudebec-Ring hat die Stadt jetzt eine Linde nachgepflanzt. Foto: Stadt Nettetal

Lobberich Für eine gefällte Eiche an der neuen Kita am Caudebec-Ring hat die Stadt jetzt eine Linde nachgepflanzt. Sie hat bereits einen Stammumfang von 30 bis 35 Zentimetern.

Anfang des Jahres musste eine Eiche auf dem Außengelände der neuen Kindertagesstätte am Caudebec-Ring in Lobberich aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Wie im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz beschlossen, soll die Stadt besondere Bäume durch entsprechende Nachpflanzungen in größeren Qualitäten ersetzen, um schnellere Effekte für die Wiederbegrünung und den Klimaschutz zu erzielen. Wie die Stadt Nettetal in einer Pressemitteilung schreibt, wurde mit der Pflanzung einer großen Linde, die schon einen Stammumfang von 30 bis 35 Zentimeter aufweist, diesem Beschluss an dieser Stelle in der vergangenen Woche nachgekommen.