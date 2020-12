Geschenkaktion in Remscheid : Stricken bis zum Wiedersehen

Remscheid Bewohner von Haus Lennep und der Stockder Stiftung freuen sich auf die Bescherung, die sie dank der Aktion von Barmer und BM-Lesern erleben werden.

Hildegard Möller hat in ihrem Leben so viel erlebt, dass es ihr manchmal schwerfällt, sich an alles zu erinnern: Die 87-Jährige, die in Wattenscheid zur Welt kam, wuchs in einer Jugendherberge in Bürenbruch bei Schwerte auf, absolvierte eine kaufmännische Lehre in einer Schnapsbrennerei und zog 1972 mit ihrem Ehemann und den beiden Kindern nach Remscheid. Danach widmete sie sich ihrer Familie. Seit April dieses Jahres lebt die Seniorin in der Stockder Stiftung. Die kühlen Wintertage verbringt sie am liebsten nah an der Heizung mit Nadel und Strickgarn. Denn auch im hohen Alter „stürze ich mich gern in die Arbeit.“ Daher wünscht sie sich zu Weihnachten Wolle in diversen Blautönen, um sich einen warmen Winterschal zu stricken.