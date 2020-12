Corona-Ausbruch in Remscheid : 58 Erkrankte in Alten- und Pflegeheim

Remscheid Auch wenn der Inzidenzwert der Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner auf 159,0 (Sonntag: 171,5) gesunken ist: Corona ist nach wie vor das beherrschende Thema in Remscheid.

Gestern meldete die Stadt einen großen Ausbruch in einer nicht näher bezeichneten Alten- und Pflegeeinrichtung. Demnach seien dort bereits am 1. Dezember mehrere Corona-Fälle verzeichnet worden. Eine folgende Reihentestung habe inzwischen ergeben, dass 35 Bewohner und 23 Mitarbeiter positiv sind. Weitere acht Mitarbeiter sind zurzeit in Quarantäne. Am Montag wurde eine erneute Reihentestung vollzogen. Derzeit besteht für die Einrichtung ein Besuchsverbot. Die Angehörigen sind von der Einrichtung entsprechend informiert worden.

Die Stadt nenne den Namen der Einrichtung bewusst nicht, sagte Stadtsprecherin Viola Juric am Montag auf Nachfrage unserer Redaktion. Hier würden andere Regeln gelten als bei Schulen oder Kitas, deren Namen in den Mitteilungen der Stadt ebenso genannt wird wie die betroffene Klasse oder Kitagruppe. Die Heime hingegen seien wirtschaftlich agierende Unternehmen, denen die Stadt durch die namentliche Nennung Schaden zufügen könnte. Es sei daher die Entscheidung der Einrichtung. ob sie an die Öffentlichkeit gehe.

Doch auch die junge Generation ist betroffen: Wegen Corona-Neuinfektionen wurden nach Angaben der Stadt die Kita Pusteblume der Evangelischen Lutherkirchengemeinde mit 42 Kindern sowie die Kita der Initiative Jugendhilfe am Montanusweg mit 21 Kindern am Montag vorübergehend geschlossen. Außerdem gehen acht Schüler der Klasse 9a des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums und 17 Schüler der Klasse 9c der Alexander-von-Humboldt Realschule in häusliche Quarantäne.

Laut dem Gesundheitsamt gibt es aktuell 244 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. Damit gibt es insgesamt 2220 positiv getestete Bürger. 1930 Remscheider gelten als genesen, 46 Menschen sind gestorben.

