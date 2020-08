Politik in Lüttringhausen : Straße wird Willi Hartkopf gewidmet

Lüttringhausen Die Bezirksvertretung Lüttringhausen hat einstimmig beschlossen, dass die künftige U-Form-Straße im Neubaugebiet am Schützenplatz dem ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt, Willi Hartkopf, gewidmet werden soll.

Neuer Verkehrsfluss Ende nächster Woche soll die Ampelschaltung an der frisch sanierten Kreuzbergstraße wieder im normalen Betrieb laufen. Dann sollen die Kameras für die Beschleunigungsspur der Busse installiert sein, erklärte Udo Wilde von den Technischen Betrieben Remscheid (TBR). Mit Abschluss der Fahrbahndeckensanierung ist nun auch das Linksabbiegen in die Straße am Schützenplatz aus Richtung Tannenhof kommend möglich. Bisher haben davon aber noch nicht viele Verkehrsteilnehmer Gebrauch gemacht, obwohl das alte Schild, das lediglich das Geradeausfahren sowie Rechtsabbiegen an dieser Stelle erlaubte, bereits entfernt sei.