Sanierungsarbeiten erledigt : Freie Fahrt in Lüttringhausen

Info

Zahlen Insgesamt hat die Maßnahme 175.000 Euro gekostet. Es wurden 16 Kanaldeckel, 44 Schieberkappen und 31 Gullys ausgetauscht. Etwa 6500 Quadratmeter neuer Asphalt wurde aufgetragen.

Parkplatz Der kleine Parkplatz am Rathaus bekam auch neuen Asphalt. Kosten: 25.000 Euro.

Neuerung Der Busverkehr in Richtung Tannenhof hat nun eine eigene Spur. Das Linksabbiegen in die Straße Am Schützenplatz ist künftig auch möglich.