Inzidenz in Remscheid schnellt nach oben : Stadt meldet 287. Corona-Opfer

Remscheid Die Corona-Fallzahlen schnellen auch in Remscheid weiter in die Höhe. Am Freitag meldete die Stadt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 551,1. Tags zuvor hatte sie noch bei 454,5 gelegen.

Zudem teilte die Stadt mit, dass eine 102-jährige Remscheiderin mit oder an dem Coronavirus gestorben sei. Damit erhöhte sich Zahl der mit der Pandemie in Verbindung gebrachten Toten in Remscheid auf 287.

Insgesamt sind 44.660 Bürgerinnen und Bürger positiv getestet worden. Die Krankenhäuser melden 34 an Covid-19-erkrankte Personen als sogenannte Hospitalisierungsfälle. Zwei dieser Personen sind intensivpflichtig, eine Person wird invasiv beatmet.

(red)