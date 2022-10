Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 6. Oktober 2022) : 354. Covid-Todesfall in der Stadt gemeldet

354. Covid-Todesfall in der Stadt gemeldet

Mönchengladbach Die Stadt meldet 349 Neuinfektionen – deutlich mehr als vergangenen Donnerstag. Die Zahl der infizierten Bürger steigt weiter. Die Werte im Überblick.

Das städtische Gesundheitsamt hat am Donnerstag, 6. Oktober 2022, einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Ein Patient, Jahrgang 1931, starb demnach im Krankenhaus. Seit Pandemiebeginn sind in Mönchengladbach insgesamt 354 Bürger mit oder an Covid-19 gestorben.