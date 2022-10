Pandemie in Krefeld : Gesundheitsamt meldet 13 neue Corona-Fälle in Krefelder Kitas

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 26,4 an. Am Freitag, 30. September, meldete das RKI eine Inzidenz von 112,3. Foto: dpa/Thomas Frey

Krefeld Kinder aus armen Familien haben einer Studie zufolge ein höheres Risiko als andere Mädchen und Jungen, wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus zu kommen.

116 neue Corona-Fälle in Krefeld im Vergleich zum Freitag meldet das Gesundheitsamt am Dienstag, 4. Oktober (Stand: 0 Uhr). Bisher wurden in der Seidenstadt damit 80.254 Infektionen registriert. Als rechnerisch genesen gelten 79.493 Burger. Aktuell infiziert sind nunmehr 470 Personen, am Freitag waren es 610. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 26,4 an. Am Freitag, 30. September, meldete das RKI eine Inzidenz von 112,3. Insgesamt 291 Personen aus Krefeld sind bisher im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben.