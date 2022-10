Kerim Pamuk Remscheid : Gute Miene zum nur dürftig besuchten Spiel

Kerim Pamuk war Profi genug, den familiären Auftritt durchzuziehen. Nur auf eine Pause verzichtete der Hamburger. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Remscheid Kabarettist Kerim Pamuk war in der Schatzkiste mit seinem Programm zu Gast. Allerdings erlebten nur 16 Besucher den unterhaltsamen Abend mit.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Manchmal muss man sich durchaus quälenden Fragen stellen. Etwa der, wie es um die Kultur im Nach-Corona-Deutschland bestellt ist. Und manchmal ist es nicht gerade beruhigend, was man dann die Antworten bekommt.

Auf der einen Seite sieht man zwar in den Sozialen Medien Postings, in denen die Leute sich über ihre Robbie-Williams-Tickets für mehrere Hundert Euro freuen. Auf der anderen Seite hat man die kleinen Künstler in den kleinen Häusern, die ihre Auftritte mangels Publikums in öffentliche Proben umwandeln müssen – oder gleich ganz absagen.

Info Kabarettist und Schriftsteller Vita Geboren wurde Kerim Pamuk 1970 an der Schwarzmeerküste. Seine Eltern gingen nach Deutschland, er selbst kam mit neun Jahren nach. Nach dem Abitur studierte er Germanistik, Orientalistik und Turkologie. Kleinkunst Der Kabarettist und Schriftsteller ist deutschlandweit mit seinen Solo-Programmen unterwegs, er hat bereits fünf Bücher veröffentlicht, darunter: „Der Islam, das Islam, was Islam?“ und „Allah verzeiht, der Hausmeister nicht“. Er lebt und arbeitet in Hamburg.

Wie etwa Kerim Pamuk, Hamburger Schriftsteller und Kabarettist, der am Donnerstagabend in der gemütlichen Schatzkiste am Markt zu Gast war. Nur handverlesene 16 Gäste waren gekommen, die den nicht ganz kleinen Saal eher rudimentär füllten. Großer Respekt an den Künstler, dass er auch bei dieser mageren Kulisse den Weg auf die Bühne nicht scheute.

„Es sind beschissene Zeiten“, brachte er die Situation trocken auf den Punkt – und bat das Publikum, das locker verteilt im Saal saß, doch nach vorne zu kommen. „Dann haben wir es ein bisschen angenehmer hier – ich verspreche euch auch, niemanden anzuquatschen . . .“

Das Publikum hatte damit keinerlei Problem, wanderte einmal von hinten nach vorne, nur eine Frau merkte an: „Ich will aber nicht geküsst werden!“ Er habe zwar nicht gewusst, dass das auf dem Programm stehe, das sei aber durchaus in Ordnung, kommentierte Pamuk launig.

Geküsst wurde keiner, gelacht dafür sehr viel. Denn Pamuk war Profi genug, sich nichts anmerken zu lassen, sobald er seine Bühnenpersönlichkeit übergestreift hatte. Davor sagte er noch: „Wir machen jetzt durch, keine Pause – wer braucht denn schon eine Pause, wenn wir hier so schön unter uns sind?“

Und dann ging es auch schon direkt los. Pamuk bediente zwei Themengebiete – die klassische Stand-Up-Comedy, wie man sie aus Formaten wie „Nightwash“ oder dem „Quatsch Comedy Club“ kennt. Und auf der anderen Seite war da die sogenannte Ethno-Comedy, wie sie Künstler wie Bülent Ceylan oder Kaya Yanar perfektioniert haben. Zwar sei er erst nach 40 Jahren in Hamburg in einem Café zum Deutschen mutiert – als er sich dabei ertappt hatte, eine „koffeinfreie Latte mit Sojamilch“ bestellt zu haben. Und dennoch war da irgendwo noch der Türke in ihm, auch wenn sein Bekannter im Döner-Stand ihm sagte, dass er „ab sofort Hans“ heiße – weil er sich mit seinem Besuch setzen wollte.

Das Sujet der Ethno-Comedy bot genügend Spielraum für mehr oder weniger gelungene Gags. „Wenn der Deutsche im Auto von A nach B muss, wird er zum Dschihadisten.“ Dem voraus ging die Erkenntnis, dass er als Türke „immer wieder auch mal wütend“ gewesen sei – als Deutscher sei er hingegen „empört“. Und wo könne man das besser sein, als beim Thema Mobilität? „Unsere Definition von Freiheit heißt schließlich: rasen.“

Es war ein sehr kurzweiliger Abend. Pamuk quatschte in einer Tour, was beim Publikum auch bestens ankam. Dabei wurde es auch mal politisch oder gesellschaftskritisch. „Unser Müll landet in Asien, dort weiß man aber auch nicht, was man damit anfangen soll. Also wird das in den Ozean verklappt, gilt bei uns aber als recycled.“

Ein Satz war es aber, der in diese verrückte Zeit passte wie kein zweiter, und der kam fast ein wenig nebenher. „Im Grundgesetz steht: du hast das Recht auf freie Meinungsäußerung – aber nicht die Pflicht.“ Dieser Satz sollte eigentlich auf der Startseite von Facebook, Twitter und Co. stehen müssen, was wäre das für eine fortschrittliche Welt.

Pamuk hielt sich übrigens nur beinahe an sein Eingangs-Versprechen. Was aber auch an Jasmin aus dem Publikum lag, die nach einer Dreiviertelstunde versuchte, unauffällig aus der ersten Reihe auf die Toilette zu verschwinden. „Sollen wir auf Jasmin warten?“, fragte Pamuk mit spitzbübischem Grinsen im Gesicht. Der Rest, Jasmins Familie inklusive, beschloss, dass das Warten eine gute Idee sei. „Braucht sie eher lang oder geht‘s schnell?“, wollte der Kabarettist noch wissen, und dann war Jasmin auch schon wieder zurück. Ein paar lockere Worte später, die von der Spontanität zeugten, über die Pamuk fraglos verfügte, und dann ging es weiter im Programm.