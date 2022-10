Lennep : Auf hoher See mit Käpt’n Comedy

Michael Eller auf der Bühne des Rotationstheaters. Foto: RP/Wolfgang Weitzdörfer

Lennep Michael Eller nahm das Publikum im Lenneper Rotationstheater mit auf eine amüsante Kreuzfahrt. An den Pfälzer Dialekt hatten sich die Mitreisenden schnell gewöhnt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Der Klabautermann der Comedy, der Mainzer Komiker Michael Eller, ist regelmäßig zu Gast in der Rotation. Der Comedian mit dem volltätowierten Arm, dem blau-weißen Ringelshirt und der Kapitänsmütze, eigentlich an vielen Tagen im Jahr auf den Kreuzfahrtschiffen auf den sieben Weltmeeren zu Hause, hat sich einmal mehr an Land begeben. Und auch dort hat er den Schalk im Nacken. Sein neues Programm heißt „Unter Kreuzfahrern - Käpt‘n Comedy legt ab“, und der Pfälzer ist schon vom ersten Wort genauso gutgelaunt wie sein Publikum. Dabei ist der Programmtitel auf den ersten Blick ein wenig irreführend, denn zwar kommen immer wieder Anspielungen auf das Thema Kreuzfahrten vor – frei nach dem Motto: „Auf dem Schiff schreiben sich die Gags praktisch von alleine!“ – , aber es ist bei weitem nicht das ausschließliche Thema, in dem Eller sich zu Hause fühlt. Viel eher ist es ein wiederkehrender Aufhänger für die Gags, die Käpt‘n Eller gleich im Dutzend mitgebracht hat.

So habe er sich in der Pandemie ein neues Hobby angelegt, sagt er - dumme Antworten geben. Wobei das manchmal auch nach hinten losgehen kann, etwa beim Kabel-Kauf im Elektromarkt. „Die Fachverkäufer sind dort bisweilen unsichtbar – zwischen zwei Hochglanz-Edelstahltoastern siehst du die nicht, du hörst sie nur atmen

Nicht jeder mag ja Pfälzer Dialekt, aber wenn er so nonchalant eingesetzt wird, wie Eller das macht, dann kann man ihm kaum böse sein. Und dann geht es doch noch einmal an Bord des Kreuzfahrtschiffs. Und wird direkt eingenordet: „Die Gäste dort sind ja schon morgens voll wie ein Sandsack im Ahrtal.“ Wer schon mal auf einem Kreuzfahrtschiff gewesen sei, würde gleich so manches wieder erkennen. „Und wer nicht, der weiß nachher besser, ob er das mal machen will - oder eher nicht.“