Baustelle in Lennep : Sorge um Verkehrschaos durch Grillwelt

Auf der Baustelle an der Ecke Ringstraße / Lüttringhauser Straße nimmt das Gebäude der Erlebniswelt „Grillardor“ bereits konkrete Formen an. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lennep Schon jetzt sei die Verkehrssituation im Bereich Ringstraße / Lüttringhauser Straße oft chaotisch, argumentieren Anwohner. Die Stadt verweist auf Puffer im DOC-Gutachten und den geplanten Umbau des Knotenpunktes.

Freunde des mit Kohle oder Gas befeuerten Kochens unter freiem Himmel fiebern schon jetzt der für Sommer des kommenden Jahres geplanten Eröffnung der Grillerlebniswelt „Grillardor“ in Lennep entgegen. Hier soll es auf 2200 Quadratmetern Fläche alles geben, was das Herz eines Grillfreundes höherschlagen lässt.

Doch es gibt auch Bedenken gegen das Bauprojekt, dessen Fortschritte auf dem Gelände der früheren Straßenmeisterei mittlerweile gut erkennbar sind. Anwohner der Platanenallee rechnen mit größeren Verkehrsproblemen, wenn die Besucher die insgesamt 100 Parkplätze des im Kreuzungsbereich Ringstraße / Lüttringhauser Straße gelegenen Grundstücks ansteuern. Verschärft werde die Situation durch die Pläne des Investors, auf dem hinteren Teil des Grundstücks eine Kindertagesstätte anzusiedeln, argumentierte der Lenneper Carsten Hausmann, als er am Mittwochabend in der letzten Sitzung der Bezirksvertretung Lennep in diesem Jahr in einer Einwohneranfrage das Wort bekam.

Carsten Hausmann wollte von der Verwaltung wissen, ob das „Verkehrsmehraufkommen“ durch die Grillardor-Ansiedlung im Verkehrsgutachten zum geplanten Designer-Outlet-Center (DOC) in Lennep berücksichtigt worden sei. Er verwies darauf, dass die Verkehrssituation an diesem Eingangstor nach Lennep schon jetzt in den „Stoßzeiten“ chaotisch sei, weil die Ansiedlung des Gartencenters Kremer und das neue Gewerbegebiet an der Karlstraße zu einer höheren „Verkehrsdichte“ geführt haben. Weil die Aufstellspuren für die Zufahrten auf die A 1 im Bereich der Anschlussstelle Blume zu kurz seien, gebe es in diesen Phasen lange Rückstaus, die dann den Durchgangsverkehr auch nach Lüttringhausen behindern.