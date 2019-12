Auf den Remscheider Straßen : Neue Busse mit Sicherheitsassistenten

Die neuen Mild-Hybrid-Busse der Stadtwerke sind heute auf den Straßen in Remscheid unterwegs. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Die Stadtwerke haben 1,2 Millionen Euro für fünf moderne Fahrzeuge ausgegeben. Der Verbrauch von Dieselkraftstoff reduziert sich durch die neue Antriebstechnik um etwa acht Prozent. Die digitale Ausrüstung nimmt zu.

Bei den neuen Bussen kommt ein kompakter Motor zum Einsatz. Beim Beschleunigen wird dieser durch einen Elektromotor unterstützt. Beim Bremsen oder im Schubbetrieb arbeitet der Elektromotor als Generator und speichert den so gewonnenen Strom kurzzeitig in Kondensatoren, den sogenannten Mild Hybrid Storages (MHS). Diese gespeicherte Energie wird beim Beschleunigen wiederverwendet.

Unfall In einer Halle auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke steht noch der ausgebrannte Gelenkbus, der vor zwei Wochen auf der Reinshagener Straße in Flammen aufging. „Wir haben einen Sachverständigen beauftragt, um die Ursache zu finden“, sagt Bereichsleiter Peter Anton Seitz. Aus seiner Sicht ein Ding der Unmöglichkeit.

Die fünf Busse verfügen über neue Assistenz-Systeme. Peter Anton Seitz, Bereichsleiter Werkstatt & innovative Fahrzeugtechnik der Verkehrsbetriebe, sieht darin eine deutliche Verbesserung der Sicherheit. Der Abbiegeassistent hilft dem Fahrer, Fahrzeuge, Fußgänger oder Radfahrer im toten Winkel zu erkennen. Ein mehrstufiges Warnsystem schaltet sich in kritischen Situationen ein. Auch der Notbremsassistent hilft, Unfälle zu verhindern. Nach Darstellung von Seitz reagiert der Assistent automatisch auf vorausfahrende und stehende Hindernisse. Zunächst reduziert sich die Geschwindigkeit um 40 Prozent. Sollte der Fahrer nicht reagieren, kommt es zu einer Vollbremsung.

Stadtwerke investieren in klimafreundliche Busflotte

ÖPNV in Neuss

ÖPNV in Neuss : Stadtwerke investieren in klimafreundliche Busflotte

Für Mütter mit Kinderwagen und Menschen mit einem Rollator bieten die neuen Busse mehr Platz. Außerdem haben die Handy-Benutzer in jedem neuen Bus WLAN-Empfang sowie zehn Stationen zum Aufladen. Insgesamt verfügen 16 Busse der Stadtwerke über einen WLAN-Anschluss. Nach Angaben von Armin Freund, Bereichsleiter Verkehrsmanagement der Stadtwerke, gibt es im Monat 30.000 Logins in den Bussen.

Für das nächste Jahr haben die Verkehrsbetriebe zehn neue Fahrmodelle bestellt. Sechs Gelenkbusse und vier Solobusse. Thomas Hoffmann geht davon aus, dass in etwa zwei Jahren die Grundsatzentscheidung fällt, was die langfristige Antriebstechnik betrifft. Entweder E-Fahrzeuge oder Busse, die mit Wasserstoff angetrieben werden. Die ersten Fahrzeuge der neuen Antriebsart könnten dann einige Jahre später auf dem Betriebshof an der Neuenkamper Straße stehen. Insgesamt besitzen die Verkehrsbetriebe 86 Busse.