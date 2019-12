Remscheider Innenstadt : Real verlässt das Allee-Center

Innenstadt 96 Mitarbeiter sind von der Schließung im nächsten Jahr betroffen.

Am Donnerstagmorgen teilte der Bezirksleiter des Real-Marktes im Allee-Center den Mitarbeitern mit, dass die Zentrale in Düsseldorf beschlossen hat, den Standort Ende 2020 zu schließen. Betroffen von dieser Entscheidung sind 96 Mitarbeiter.

Im Januar wollen sich der Betriebsrat und die Geschäftsführung zusammensetzen, um mit der Belegschaft über einen Sozialplan zu sprechen. „Viele Mitarbeiter sind seit vielen Jahren bei uns“, sagt Kepoglu. Alle wollen frühzeitig wissen, wie es für sie weitergeht. Das betont auch Center-Manager Nelson Vlijt. „Ich bin im Augenblick in erster Linie daran interessiert, dass es für die Mitarbeiter eine saubere Lösung gibt“, sagt der Center-Manager. Wie es an dem Standort zukünftig weitergehen wird, konnte er am Donnerstag noch nicht sagen. Das Allee-Center als der Zentralversorger für die Innenstadt werde aber auch in Zukunft dafür sorgen, dass die Sortimentsauswahl erhalten bleibt. „Es wird Veränderungen geben“, sagt Vlijt.