Ideenliste für Remscheider Stadtpark : Brunnen soll Teich im Park ersetzen

Sonnenbänke im Stadtpark in der Nähe der Konzertmuschel. Foto: Röser, Henning

Innenstadt SPD-Arbeitsgruppe hat eine lange Ideenliste für den Stadtpark entwickelt.

Geht es nach der SPD, wird der Stadtparkteich keine Renaissance erleben. Stattdessen schwebt der Ratsfraktion an dieser Stelle ein „flaches und sicheres Becken in ansehnlicher Größe“ vor. Drumherum soll es ausreichend Sitzplätze geben, die barrierefrei zu erreichen sind, heißt es im ersten Punkt eines umfangreichen Antrags mit dem Titel „Neugestaltung Stadtpark Remscheid“. Er soll im kommenden Jahr in allen zuständigen Gremien des Rates diskutiert werden.