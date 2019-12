Remscheider muss sich am Landgericht wegen versuchten Totschlags verantworten : Messerstich für die große Liebe

Remscheid/Wuppertal Sie war seine große Liebe. Als sie sich nach mehr als vier Jahren von ihm trennte, rastete er aus und stach ihr ein Messer in den Bauch. Nun muss sich der 22-Jährige Remscheider wegen versuchten Totschlags verantworten.

Eskaliert war die Lage laut der Anklage an einem Juniabend – da will der Angeklagte erfahren haben, dass sich seine Ex-Freundin auf einem Dating-Portal angemeldet habe. In ihm seien Eifersucht und Wut hochgestiegen und er habe die 19-Jährige damit bedroht, bei ihr vorbeikommen zu wollen. Die habe noch versucht, ihren Ex-Freund davon abzuhalten und die Wohnungstüre verbarrikadiert.

Kurz darauf sei der Angeklagte über ein Fenster in die Wohnung an der Lindenallee eingedrungen und habe seine Freundin im Wohnzimmer mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nachdem sie in die Küche geflohen sei, habe er dort zum Messer gegriffen und es der jungen Frau in den Bauch gestoßen. Die sei daraufhin schreiend aus dem Haus gelaufen, um Schutz in einem nahegelegenen Supermarkt zu suchen. Der Angeklagte soll ihr hinterhergelaufen sein – in der Absicht, ihr helfen und sie ins Krankenhaus bringen zu wollen. Ihm sei zu diesem Zeitpunkt klar gewesen, was er getan habe. Von diesem Moment an habe er seiner Ex-Freundin nur noch helfen wollen. All das ließ der 22-Jährige über seinen Anwalt erklären.