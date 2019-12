Museum in Lennep : Röntgenjubiläum mit Baugerüst

Angefressen: Die Fassade des Hauses Oelbermann am Deutschen Röntgen-Museum in Lennep. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lennep Sanierung der Museumsfassade könnte sich mit Feierlichkeiten überschneiden.

Um zu erkennen, dass die Front des Deutschen Röntgen-Museums am Rande des historischen Stadtkerns von Lennep dringend sanierungsbedürftig ist, muss man kein Gebäudeexperte sein. Die Spuren, die der Zahn der Zeit an dem als Haus Oelbermann bekannten Gebäude mit dem Schriftzug „Röntgen-Museum“ hinterlassen hat, sind offensichtlich.

Gleichwohl sorgte die Botschaft des städtischen Fachdienstleiters Arnd Zimmerman, dass im März 2020 mit den Sanierungsarbeiten unter anderem der Vorderfront begonnen werden kann, am Mittwoch in der Sitzung der Bezirksvertretung Lennep für wenig Begeisterung. Diese Zeitplanung würde bedeuten, dass die Bauarbeiten auch in die Woche fallen, in der der

175. Geburtstag von Wilhelm Conrad Röntgen, dem Erfinder der gleichnamigen Strahlen, in Lennep gefeiert werden soll. Dass die hochrangigen Besucher dann an einer eingerüsteten, womöglich verkleideten Fassade vorbei flanieren würden, findet Lenneps Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU) „sehr schade“. Und zudem völlig unnötig. Die Bezirksvertretung habe die Stadt schon früh auf die Probleme mit der Fassade hingewiesen, sagte Kötter.